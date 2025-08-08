من الإسكندرية إلى الصعيد، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 8 من أغسطس 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 10 مساجد، وصيانًة وتطويرًا 3 مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٦٤) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 64 مسجدًا من بينها 56 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و8 مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13553 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و318 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد العميد سيد أحمد بعزبة حسن الفقي – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الإيمان بقرية الخوالد البلد – مركز سيدي سالم؛ ومسجد أم إسماعيل بقرية محلة أبو علي – مركز دسوق.



محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الطيارة الكبير بقرية البرنوجي – مركز دمنهور؛ ومسجد منشية عثمان زهدي الغربي بقرية فرهاش – مركز حوش عيسى.



محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الزهور بقرية الجلاء – حي العامرية ٢.



محافظة أسيوط:

تم إنشاء وبناء مسجد الحاج عبد المقصود مناع بقرية الحرادنة – مركز القوصية.



محافظة الدقهلية.

تم إحلال وتجديد مسجد الدوار الأهلي بقرية الروضة – مركز طلخا؛ ومسجد الرحمة بقرية ميت الفرماوي – مركز ميت غمر.



محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن البحري بقرية الديسمي - مركز الصف.



محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد أحمد عبد المنعم بكفر أولاد وافي – مركز الزقازيق.



محافظة دمياط:

تم صيانة وتطوير مسجد فرج الله – عزبة فرج الله - مركز كفر سعد؛ ومسجد الأعصر بمنطقة الشراقوة – مركز كفر سعد؛ ومسجد عزبة عتيبة – مركز الزرقا.



وأكدت الوزارة أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

