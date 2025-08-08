نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

دافعت الفنانة نهال عنبر عما نشر عن تورط الفنانة وفاء عامر مع البلوجرز الذين تم القبض عليهم.

وكتبت نهال عنبر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر بأنه تم القبض عليها، وأنها مدانة مع مجموعة البلوجرز الذين تم القبض عليهم منذ أيام، وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تمامًا عن أي شبهة".

وكانت الفنانة وفاء عامر نفت صحة ما روجته التيك توكر “مروة” الشهيرة بـ “ابنة مبارك”، التي اتهمتها بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة.

قرار جديد من وفاء عامر بعد أزمة البلوجر مروة

وأوضحت وفاء عامر، أنها لن تظهر مجددًا مع من وصفتهم بـ "البلوجرز والتيك توكرز المسيئين لمصر"، معتبرة أن هذه الشائعات تُدار لتحقيق مشاهدات على حساب سمعتها.

عزاء زياد الرحباني وغياب الفنانين المصريين

وقدمت وفاء عامر، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس، المذاع على قناة “الحدث اليوم” تعازيها للفنانة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها زياد الرحباني، منتقدة غياب الفنانين المصريين عن الجنازة، مشيدة بالمشهد المؤثر للفنانة كارمن لبس أثناء وداعها للراحل.



وانتقدت عامر أيضًا تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مؤكدة أن مصر قدمت 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر مروة يسري الابنة المزيفة للرئيس الراحل مبارك والفنانة إيمان الطوخي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها للفنانة وفاء عامر، بالاتجار في الأعضاء البشرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تدعي انتسابها لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بـنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

