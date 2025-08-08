صور لأقمار صناعية تظهر حشودا عسكرية قرب غزة تمهيدا لاحتلال القطاع

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.



وأشارت القناة نقلًا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن صور الأقمار الصناعية قد تكون إشارة على قرب عملية برية كبرى في غزة.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن "العملية التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي حاليًّا هي فقط في مدينة غزة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 أكتوبر، على أن يتم فرض حصار على مسلحي حماس الذين ما زالوا في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ هجوم بري في المدينة".

ولفت الموقع إلى أنه تم تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

