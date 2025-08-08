مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاح الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم الجمعة انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل كما تتواصل مباريات أمم إفريقيا للمحليين بالإضافة لمباريات الأندية الأوروبية الودية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وادي دجلة ضد بيراميدز - 06:00 مساء - أون سبورت.

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9:00 مساء - أون سبورت.

المصري ضد الاتحاد السكندري - 9:00 مساء - أون سبورت.



مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

الجزائر ضد جنوب إفريقيا - 05:00 مساء - بي إن سبورتس 6.



مباريات اليوم الودية

موناكو ضد إنتر ميلان - 9:00 مساء.

تشيلسي ضد باير ليفركوزن - 9:00 مساء.

نيوكاسل ضد إسبانيول - 9:30 مساء.

