مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاح الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم الجمعة انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل كما تتواصل مباريات أمم إفريقيا للمحليين بالإضافة لمباريات الأندية الأوروبية الودية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
وادي دجلة ضد بيراميدز - 06:00 مساء - أون سبورت.
سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9:00 مساء - أون سبورت.
المصري ضد الاتحاد السكندري - 9:00 مساء - أون سبورت.
مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025
الجزائر ضد جنوب إفريقيا - 05:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
مباريات اليوم الودية
موناكو ضد إنتر ميلان - 9:00 مساء.
تشيلسي ضد باير ليفركوزن - 9:00 مساء.
نيوكاسل ضد إسبانيول - 9:30 مساء.
