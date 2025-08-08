الجمعة 08 أغسطس 2025
إصابة 17 شخصا بينهم سياح، اللقطات الأولى لحادث تصادم مروع بطريق مرسى علم (فيديو)

حادث تصادم 3 سيارات
حادث تصادم 3 سيارات بطريق مرسي علم، فيتو

شهد طريق القصير مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء الخميس، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، إحداها جيب سفاري واثنتان من نوع كوستر، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.


تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.


وتبين أن من المصابين 10 سياح أجانب، بينهم 4 بولنديين و4 ألمان، إضافة إلى شخصين مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهما حتى الآن، إلى جانب 7 مصريين.


تم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي ومستشفى بورتو غالب لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وسط وجود أمني مكثف وإشراف القيادات على متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

