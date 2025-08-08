اليوم، انطلاق النسخة 67 من الدوري المصري ووادي دجلة وبيراميدز في ضربة البداية

ينطلق اليوم الجمعة، الدوري المصري الممتاز، "الإيجيبشن ليج" مع النسخة الـ 67 في موسمه الجديد 2025-2026، بنظام استثنائي، يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط في النسخة الأخيرة.

ويفتتح الدوري في نسخته الجديدة اليوم الجمعة بمباراة تجمع بين وادي دجلة العائد لدوري الأضواء ضد بيراميدز وصيف النسخة الماضية في تمام السادسة مساء بإستاد السلام.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري بنظام المرحلتين، الأولى من 21 جولة، على أن يكون هناك نادي "راحة" في كل أسبوع، ومع نهايتها مطلع مارس المقبل، تتحدد ملامح المرحلة التالية للمسابقة.

بينما تنقسم هذه الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم 7 فقط يتنافسون على اللقب ومن يعتلي منصة التتويج، بينما الثانية ستضم 14 فريقًا، لتحديد 4 هابطين إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلن عبر بيان رسمي على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأخير انطلاق مباريات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري لمدة ساعة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس.



مواعيد مباريات الجولة الأولي في الدوري المصري



الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء - ستاد السلام

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء - ستاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء - ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء - ستاد برج العرب

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد الإسماعيلية

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء - ستاد الإسماعيلية

فاركو ضد إنبي - 9 مساء - ستاد حرس الحدود

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد القاهرة

وحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

