الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: الكابينت يصدق على اقتراح نتنياهو باحتلال قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول رفيع، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي  “كابينت” صدق على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال مدينة غزة.

كما أفادت “إسرائيل هيوم” أنه بعد 10 ساعات من المباحثات مجلس الوزراء يوافق على مقترح نتنياهو باحتلال قطاع غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"،  أن إسرائيل تنوي السيطرة على غزة بالكامل، مع تأكيده أنه لا نية للاحتفاظ بالقطاع بعد الحرب، بل تهدف الخطة لإسقاط حكم حماس فقط. لكن هذا الطرح أثار قلقًا دوليًا، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي في إدارة ترامب أن واشنطن لا تؤيد ضم أي أجزاء من غزة لإسرائيل.

 كما أشار مسؤول إسرائيلي إلى رفض أمريكي واضح لهذا المسار خلال المحادثات الأخيرة.

ومن جانبه أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الخميس، أنه سيواصل التعبير عن موقفه "دون خوف"، ذلك قبل ساعات من انعقاد المجلس الأمني المصغر لبحث المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.

ونقل بيان عن زامير قوله خلال لقائه كبار ضباط الجيش "سنواصل التعبير عن مواقفنا دون خوف، بشكل موضوعي، مستقل ومهني".

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن رفض زامير خططًا لحكومة بنيامين نتانياهو تشمل السيطرة على كامل القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب المتواصلة منذ 22 شهرًا.

وأوضح موقع "إسرائيل هيوم" نقلًا عن مقربين من رئيس الأركان، بأن هدف الأخير الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ إستراتيجية".

وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات.

وأشار الموقع إلى أن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن.

القناة 12 الاسرائيلية مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “كابينت احتلال مدينة غزة مقترح نتنياهو احتلال قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب لاحتلال مدينة غزة بعد موافقة الحكومة على اقتراح نتنياهو