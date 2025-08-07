أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للكرة الذهبية.. بيراميدز يضم محمود جاد رسميا.. إسماعيل مديرا للتعاقدات بالزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الكرة الذهبية، أعلنت فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025، والتي ستُمنح لأفضل لاعب في العالم، في نسختها الـ69.

وتم الإعلان عن 30 لاعبا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) وأبرزهم:

أتمت إدارة التعاقدات بالنادي بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، إجراءات ضم الحارس محمود جاد قادما من صفوف النادي المصري البورسعيدي، لدعم مركز حراسة المرمى بحارس متميز جديد خلال المرحلة المقبلة.

ويعتبر محمود جاد واحدا من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو من مواليد 11 أكتوبر من عام 1998، حيث يبلغ من العمر 26 عاما.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي.

وبدأ عبد الرحمن إسماعيل مهامه رسميًا منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضّل المدير الرياضي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، تأجيل الإعلان عن تعيينه إلى ما بعد الانتهاء من كافة الصفقات الجديدة.

أكد محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، أن الاستمرار داخل القلعة الحمراء يتطلب جهدا كبيرا وتضحية مستمرة، مشيرا إلى أن الانتماء للأهلي لا يقاس بالحديث وإنما بالأفعال، وأن ارتداء قميص الأهلي يعد نعمة لا يقدرها سوى من عاش داخل جدرانه.

وأتم تصريحاته قائلا: “كرة القدم في النهاية نصيب، قد تكون الأحق بالمشاركة لكن التوفيق من عند الله، أشعر بالفخر من إشادة الكابتن إبراهيم حسن بي، فهو من أعظم من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، ونصائحه دائما ما تفيدني وتوجهني نحو الأفضل”.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، حيث تضمن البيان أن الموسم الكروي الجديد، يُمثل محطة مهمة في مسار تطوير الكرة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح وزير الرياضة أن انطلاق موسم كروي منظم وقوي سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على منتخب مصر الوطني، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بما يعزز من فرص التنافس بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

أعلن القائمون على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) 2025، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وتصدر نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، قائمة المرشحين، بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة فريق العاصمة الفرنسية للتتويج بالعديد من البطولات الممكنة في الموسم الماضي، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الذي ظفر به النادي للمرة الأولى في تاريخه.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل انتقال المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز من برشلونة إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مارتينيز (31 عامًا) قد تألق مع برشلونة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الدولي السلوفيني، بنجامين سيسكو، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع ناديه لايبزيج الألماني، وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" البريطاني.

وأحرز سيسكو 21 هدفا في جميع المسابقات مع لايبزيج، الموسم الماضي، مما لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية.

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن نهاية عقد مهاجمه وهدافه التاريخي الجامايكي ميكايل أنطونيو، بعد 10 أعوام قضاها في صفوفه.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض عن أسماء 32 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني خلال الفترة من 9 حتى 14 أغسطس الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار تحضيراته لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.