9 لاعبين، باريس سان جيرمان يسيطر على ترشيحات الكرة الذهبية 2025

أعلن القائمون على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) 2025، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

سيطرة باريسية على ترشيحات الكرة الذهبية

وتصدر نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، قائمة المرشحين، بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة فريق العاصمة الفرنسية للتتويج بالعديد من البطولات الممكنة في الموسم الماضي، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الذي ظفر به النادي للمرة الأولى في تاريخه.

واكتسح سان جيرمان القائمة بأكبر عدد من الممثلين، حيث ضمت القائمة إلى جانب ديمبلي، كلًا من: الظهير المغربي أشرف حكيمي، ولاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، ومواطنه الشاب جواو نيفيس، والإسباني فابيان رويز، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والجناح الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، والفرنسي الواعد ديزيريه دوي، والظهير البرتغالي نونو منديز.

ويواجه ديمبلي منافسة شرسة من نجم برشلونة الشاب لامين يامال، الذي خطف الأضواء بأداء استثنائي رغم صغر سنه، وساهم في حصد فريقه لكل الألقاب المحلية، كما ضمت القائمة اسم زميله البرازيلي رافينيا، إلى جانب هداف الدوري الإسباني ولاعب ريال مدريد، كيليان مبابي.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025:

"عثمان ديمبلي، جيانلويجي دوناروما، جود بيلينجهام، ديزيريه دوي، دينزل دومفريس، فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، أليكسيس ماك أليستر، فابيان رويز، خفيشا كفاراتسخيليا، هاري كين، لامين يامال، جواو نيفيس، رافينيا، مايكل أوليسيه، أشرف حكيمي، سيرهو جيراسي، إرلينج هالاند، سكوت ماكتوميناي، فيكتور جيوكيريس، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، نونو منديز، بيدري، كول بالمر، ديكلان رايس، فينيسيوس جونيور، فلوريان فيرتز، فيتينيا".

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

سيكون موعد حفل الكرة الذهبية 2025 هو الإثنين 22 سبتمبر 2025 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتم تحديد بعد موعد انطلاق الحفل، لكن وفقًا لعدة تقارير من المتوقع أني يكون في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية كما جرت العادة، لكن سوف نوافيكم بالتفاصيل وقت إعلانها الرسمي.

