بيراميدز يعلن ضم محمود جاد

محمود جاد، فيتو

أتمت إدارة التعاقدات بالنادي بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، إجراءات ضم الحارس محمود جاد قادما من صفوف النادي المصري البورسعيدي، لدعم مركز حراسة المرمى بحارس متميز جديد خلال المرحلة المقبلة.

وهذا في إطار خطة إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي بدعم الفريق بأفضل العناصر والصفقات استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة بيراميدز في عدد من البطولات المحلية والقارية بخلاف المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بوصفه بطل قارة أفريقيا.

ويعتبر محمود جاد واحدا من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو من مواليد 11 أكتوبر من عام 1998، حيث يبلغ من العمر 26 عاما.

وبدأ الحارس مشواره في صفوف نادي إنبي قبل أن ينتقل إلى النادي المصري ومنه إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

يذكر أن محمود جاد هو ثالث صفقات بيراميدز خلال انتقالات الصيف بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، ومصطفى زيكو قادما من نادي زد.

 

نوه نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن صفقة ضم محمود جاد حارس مرمى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق 12 صباح اليوم الخميس.

 

وأنهى نادي بيراميدز صفقة الحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى النادي المصري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يضم محمود جاد 

وحصل نادي بيراميدز على الاستغناء الخاص بـ محمود جاد كما تم قيده في قائمة بيراميدز وأصبح حارس بيراميدز حاليا.

 

المقابل المادي نظير انتقال جاد لبيراميدز 

وتم إنهاء الصفقة مقابل 30 مليون جنيه للنادي المصري إضافة إلى لاعب آخر ويعد محمود دونجا هو الأقرب للانتقال المصري ضمن الصفقة

 

