مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع سيسكو مهاجم لايبزيج

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الدولي السلوفيني، بنجامين سيسكو، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع ناديه لايبزيج الألماني، وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" البريطاني.

تفاصيل تعاقد مانشستر يونايتد مع سيسكو

وبحسب التقرير، سيدفع اليونايتد 76.5 مليون يورو (66.4 مليون جنيه إسترليني) مقدمًا، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو (7.3 مليون جنيه) كإضافات متغيرة في الصفقة.

وبانضمام سيسكو (22 عامًا)، سيبدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد بثلاثي هجومي جديد بالكامل، بعدما ضم أيضا ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام سيسكو مع لايبزيج

وأحرز سيسكو 21 هدفا في جميع المسابقات مع لايبزيج، الموسم الماضي، مما لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية.

وتُعد هذه خطوة موفقة ليونايتد بعد منافسة مع نيوكاسل، الذي سعى أيضًا للتعاقد مع النجم السلوفيني، إلا أنه فضّل الانتقال إلى أولد ترافورد.

