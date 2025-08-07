5 مدربين أجانب في الدوري المصري الممتاز قبل انطلاقه غدا

الدوري المصري، تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026 غدا الجمعة، بمشاركة 21 فريقا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

5 مدربين أجانب قبل بداية الدوري غدا

وتشهد النسخة الـ67 من بطولة الدوري تواجد 5 مدربين أجانب وهم: الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، والبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك، والتونسي نبيل الكوكي في المصري، والجزائري ميلود حمدي في الإسماعيلي، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع بيراميدز.

وهناك 10 أندية حافظت على الاستقرار الفني وأبقت على المدربين الذين تواجدوا الموسم الماضي، وهم الكرواتي كرونسيلاف يورتشيتش في بيراميدز وأحمد عبدالعزيزفي سموحة.

حمزة الجمل في إنبي وهيثم شعبان في طلائع الجيش وعلي ماهر في سيراميكا كليوباترا وطارق مصطفى في البنك الأهلي والسيد عيد في بتروجت، وأحمد خطاب في فاركو ومحمد مكي في المقاولون، ومحمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة الذي يعتبر أصغر مدرب في دوري نايل هذا الموسم.

