الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من يحرس عرين الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز؟

الأهلي
الأهلي

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تواجد محمد الشناوي، في التشكيل الأساسي للفريق، خلال مودرن سبورت المقرر لها بعد غد في ضربة البداية لفريق الأهلي في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري الممتاز. 

وانتقل ياسين مرعي للأهلي خلال الانتقالات الصيفية، قادما من فاركو، حيث سينتظر المدافع الشاب ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي، بعدما شارك رفقة الأحمر في لقاءات ودية فقط حتى الآن. 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

