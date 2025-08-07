وائل رياض يختار 32 لاعبًا للمعسكر الثاني لمنتخب مصر مواليد 2007

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض عن أسماء 32 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني خلال الفترة من 9 حتى 14 أغسطس الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.



القائمة جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي) – مصطفى سامي (المقاولون العرب) – مصطفى البشير (إنبي) – مروان ناصر (بيراميدز).

خط الدفاع: محمد الأمين (بتروجت) – عبد الله بدير ’ يوسف "شيكا" ’ معتز حامد (بيراميدز) – إياد مدحت ’ محمد عاطف (الأهلي) – محمد عبد البصير (إنبي) – أدهم أحمد (المقاولون العرب) – فارس رشاد (طنطا) – محمد عوض (زد) – ماهر خالد (سيراميكا كليوباترا) – سفيان محمد (الاتحاد السكندري).

خط الوسط: محمود فيصل ’ عمرو العزب (إنبي) – عمرو خالد ’ إبراهيم عبد الفتاح (زد) – يوسف نادر ’ علي عاطف (طلائع الجيش) – عمرو ثروت (المقاولون العرب) – أدهم كريم (الجونة) – ياسين عاطف (الأهلي) – عمر أحمد السيد (بيراميدز) – محمود صلاح (غزل المحلة) – حسام عاشور (الزمالك).

خط الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) – مصطفى غلوش (إنبي) – يوسف صابر (المقاولون العرب) – عمر أشرف خضر (الإسماعيلي).

كان منتخب مصر تحت 18 عامًا قد بدأ معسكره الأول خلال الفترة من 3 حتى اليوم (الخميس) بمشاركة 34 لاعبًا أخر وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر قبل انطلاق التصفيات.

