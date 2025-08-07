بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة دجلة

يدخل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش معسكرا مغلقا اليوم الخميس، استعدادا لمباراته الأولى في الدوري المصري الممتاز 2025\ 2026، بمواجهة وادي دجلة العائد حديثا للبطولة المحلية.

ويخوض بيراميدز مرانه الختامي اليوم بالدفاع الجوي، قبل إعلان المدير الفني قائمة الفريق ثم الدخول في معسكر مغلق.



موعد مباراة بيراميدز ودجلة في الدوري المصري



يستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في الساعة 6 مساء غد الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة

وتذاع مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

حكام مباراة بيراميدز ووادي دجلة

مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز - 6 مساء

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب × زد - 6 مساء

سموحة × طلائع الجيش - 6 مساء

الإسماعيلي × وبتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء

فاركو × إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه في الدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه.

