الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن رسميا تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات

عبد الرحمن إسماعيل
عبد الرحمن إسماعيل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي.

عبد الرحمن إسماعيل

وبدأ عبد الرحمن إسماعيل مهامه رسميًا منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضّل المدير الرياضي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، تأجيل الإعلان عن تعيينه إلى ما بعد الانتهاء من كافة الصفقات الجديدة.

ويأتي تعيين إسماعيل في إطار خطة العمل المؤسسي التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض.

وأدى عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله على أكمل وجه، حيث بذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب ملف تسويق اللاعبين الراحلين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المدير الرياضي للفريق.

عبد الرحمن إسماعيل يعلن استقالته من شركته

وأعلن وكيل اللاعبين عبد الرحمن إسماعيل استقالته رسميا من شركته الخاصة، استعدادا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

تحت إشراف مجلس الإدارة، انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين

مدير تعاقدات نادي الزمالك 

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بتعيينه في منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث بدأ إسماعيل بالفعل ممارسة مهام عمله خلال الفترة الماضية.

وفي خطوة تهدف لتجنب تضارب المصالح، قرر عبد الرحمن إسماعيل إنهاء ارتباطه بشركته التي أسسها وأدارها على مدار 10 سنوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك عبد الرحمن إسماعيل اخبار نادي الزمالك

مواد متعلقة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

تحت إشراف مجلس الإدارة، انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين

فيريرا يفاضل بين الجزيري وناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

فيريرا يستقر على الدفع بـ شيكو بانزا أساسيا في مباراة سيراميكا

قيمة ما حصل عليه الزمالك لفسخ عقد تيدي أوكو

أخبار الرياضة اليوم.. رضا سليم يعلن عبر فيتو انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي.. الشباب والرياضة تعلن انتهاء أزمة تقنية الفيديو قبل انطلاق الدوري

بعد التعاقد مع الدباغ، 3 فلسطينيين يمثلون الزمالك في الموسم الجديد

تأخير موعد انطلاق مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة الخطأ الطبي في القانون الجديد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads