الزمالك يعلن رسميا تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي.

عبد الرحمن إسماعيل

وبدأ عبد الرحمن إسماعيل مهامه رسميًا منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضّل المدير الرياضي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، تأجيل الإعلان عن تعيينه إلى ما بعد الانتهاء من كافة الصفقات الجديدة.

ويأتي تعيين إسماعيل في إطار خطة العمل المؤسسي التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض.

وأدى عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله على أكمل وجه، حيث بذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب ملف تسويق اللاعبين الراحلين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المدير الرياضي للفريق.

عبد الرحمن إسماعيل يعلن استقالته من شركته

وأعلن وكيل اللاعبين عبد الرحمن إسماعيل استقالته رسميا من شركته الخاصة، استعدادا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

مدير تعاقدات نادي الزمالك

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بتعيينه في منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث بدأ إسماعيل بالفعل ممارسة مهام عمله خلال الفترة الماضية.

وفي خطوة تهدف لتجنب تضارب المصالح، قرر عبد الرحمن إسماعيل إنهاء ارتباطه بشركته التي أسسها وأدارها على مدار 10 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.