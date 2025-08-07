محمد هاني: اللعب في الأهلي لا يتحمله الجميع وتجاوزنا أجيالا بالأرقام

أكد محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، أن الاستمرار داخل القلعة الحمراء يتطلب جهدا كبيرا وتضحية مستمرة، مشيرا إلى أن الانتماء للأهلي لا يقاس بالحديث وإنما بالأفعال، وأن ارتداء قميص الأهلي يعد نعمة لا يقدرها سوى من عاش داخل جدرانه.

وقال هاني في تصريحات لقناة الأهلي: “أبذل قصارى جهدي في عملي، والجميع يعلم كيف أعمل وأُضحي من أجل الحفاظ على مكاني. أنا لا أفتعل المشاكل، وتربيت داخل الأهلي منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وكل ما يشغلني هو أن أظل سعيدا وأؤدي واجبي بأفضل صورة، وهذا فقط ما يجعلني مرتاحًا وبعيدًا عن التوتر”.

وأضاف: “نحن نعيش نعمة حقيقية داخل الأهلي، وآلاف اللاعبين يحلمون فقط بارتداء قميصه، هذا النادي هو من صنع اسمي بعد فضل الله، ولذلك لم أفكر يوما في المساومة أو الرحيل، فأنا أنتمي لهذا الكيان منذ 11 عاما في الفريق الأول، وأقضي فيه وقتا أكثر من أي مكان آخر”.

كأس العالم للأندية الأخيرة

وتابع: “اللعب في الأهلي صعب جدا، وهناك لاعبون نجوم في الدوري المصري لا يستطيعون تحمّل الضغوط رغم تألقهم مع أنديتهم، لكن اللعب تحت ضغط الجماهير والمنافسة داخل الفريق أمر مختلف تمامًا”.

وكشف ظهير الأهلي عن كواليس مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة: “كنت مصابا قبل البطولة، وتحاملت على نفسي، وكنت أتناول مسكنات فقط لأتمكن من المشاركة.

وأشار هاني إلى أن الجيل الحالي صنع طفرة حقيقية، موضحا: “نحن تجاوزنا أجيالا سابقة من حيث الأرقام والبطولات، وغيرنا ثقافة الفوز، وأصبح من الطبيعي أن ننتصر داخل وخارج ملعبنا، وهو ما يجعل الجماهير تنتظر منا دائما المزيد”.

وعن علاقته بالجمهور، قال: “أكتر ناس متعلق بيها هم جماهير الأهلي، أنا موجود في النادي منذ 20 عامًا، وضمن الفريق الأول منذ 11 سنة، لا أحزن من الجمهور أبدا، بل أحزن فقط عندما يغضبون مني، الانتقادات أحيانا تؤلمني عندما تكون غير منصفة، لكني أتقبل أي نقد فني وأستفيد منه، وأسعى دائما لتقديم 100% من مستواي حتى أسعدهم”.

وأتم تصريحاته قائلا: “كرة القدم في النهاية نصيب، قد تكون الأحق بالمشاركة لكن التوفيق من عند الله، أشعر بالفخر من إشادة الكابتن إبراهيم حسن بي، فهو من أعظم من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، ونصائحه دائما ما تفيدني وتوجهني نحو الأفضل”.

