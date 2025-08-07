وست هام الإنجليزي يعلن رحيل هدافه التاريخي ميكايل أنطونيو

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن نهاية عقد مهاجمه وهدافه التاريخي الجامايكي ميكايل أنطونيو، بعد 10 أعوام قضاها في صفوفه.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

حادث سير يؤثر على مسيرة ميكيل أنطونيو

ولم يخض البالغ من العمر 35 عاما أي مباراة مع الفريق، وذلك منذ تعرّضه لحادث سير خطير في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى إصابته بكسر خطير في الساق.

ومن جانبه، أعلن الدولي الجامايكي أنه ينوي العودة إلى الملاعب، لكن ذلك لن يكون مع الفريق اللندني.

أرقام ميكيل أنطونيو مع وست هام

ويُعتبر أنطونيو الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي بتسجيله 83 هدفا في 323 مباراة.

وقال النادي في بيان "سيبقى ميكايل دائما أحد الأعضاء المحبوبين جدا والمحترمين في عائلة وست هام يونايتد".

وأضاف "وكما هو الحال منذ ديسمبر، سيواصل النادي دعمه ومساعدته في برنامج إعادة تأهيله المتواصل، مقدما له إمكانية الوصول إلى مركز التدريب، المرافق والرعاية الطبية إذا دعت الحاجة".

وأكّد وست هام أنه لا يزال في مفاوضات مع أنطونيو بشأن توليه وظيفة في النادي مستقبلا.

وكان الجامايكي جزءا من فريق وست هام المُتوّج بأول لقب للنادي منذ عام 1980، وذلك عندما رفع كأس مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في 2023 على حساب فيورنتينا الإيطالي 2-1.

وواصل البيان "يتقدم الجميع في وست هام بجزيل الشكر لميكايل أنطونيو على خدمته المميزة والمتفانية للقميص الأحمر والأزرق على مدار السنوات العشر الماضية".

