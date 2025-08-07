مدافع برشلونة ينتقل إلى النصر السعودي مجانا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل انتقال المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز من برشلونة إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يقترب من حسم صفقة مدافع برشلونة مجانا

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، قد أعلن في وقت سابق اقتراب النصر السعودي من حسم الصفقة، قبل أن يؤكد مساء اليوم الخميس، أن مارتينيز سيفسخ عقده مع برشلونة بشكل فوري، لينتقل إلى النصر كلاعب حر.

وسينضم مارتينيز إلى صفوف النصر بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب ما أفاد به رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكان مارتينيز (31 عامًا) قد تألق مع برشلونة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

