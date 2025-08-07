هيئة الدواء: تسجيل 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري خلال 2025

أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عام 2025 شهد تسجيل وتداول نحو 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري.

تسجيل أدوية جديدة وطرحها في السوق المصري

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس أن تسجيل أدوية جديدة وطرحها في السوق المصري يساهم في تعزيز تنوع الاختيارات العلاجية المتاحة للمرضى، وزيادة عدد البدائل والمثائل الدوائية.

وأكد أن التقديرات الأولية لمبيعات الأدوية خلال العام الجاري تتجاوز 3.9 مليار عبوة دوائية، وهو ما يمثل معدل نمو ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، ويؤكد قدرة السوق المصري على التوسع والاستجابة لاحتياجات السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.