أخبار مصر

هيئة الدواء: تسجيل 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري خلال 2025

د.على الغمراوي، فيتو

أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عام 2025 شهد تسجيل وتداول نحو 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري. 

تسجيل أدوية جديدة وطرحها في السوق المصري

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس أن تسجيل أدوية جديدة وطرحها في السوق المصري يساهم في تعزيز تنوع الاختيارات  العلاجية المتاحة للمرضى، وزيادة عدد البدائل والمثائل الدوائية. 

 

وأكد أن التقديرات الأولية لمبيعات الأدوية خلال العام الجاري تتجاوز 3.9 مليار عبوة دوائية، وهو ما يمثل معدل نمو ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، ويؤكد قدرة السوق المصري على التوسع والاستجابة لاحتياجات السوق.

