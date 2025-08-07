الخميس 07 أغسطس 2025
أخبار مصر

هيئة الدواء: تراجع شكاوى نقص الأدوية بنسبة 70%

د.على الغمراوي رئيس
د.على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية استقرار سوق الدواء المصري خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الهيئة رصدت تراجعا بنسبة 70% في شكاوى نقص الأدوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء السوق الدوائي.

وأشار في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدواء المصرية اليوم إلى وجود نمو في مبيعات الأدوية وزيادة الإقبال على المستحضرات المحلية. 

 وأكد أن الهيئة تتابع بشكل مستمر وفرة الأدوية في الصيدليات وترصد أي نواقص قد تحدث في السوق المصري.

وأشار إلى العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.

هيئة الدواء: تسجيل إلكتروني موحد للأدوية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب

ولفت إلى تفعيل منظومة التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، التي تعتمد بشكل أساسي على بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن وغيره من قنوات الاتصال.

