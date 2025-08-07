هيئة الدواء: التتبع الدوائي يستغرق من 3 إلى 5 سنوات لمنع العقاقير المغشوشة

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ منظومة التتبع الدوائي، التي تهدف إلى ضبط سوق الدواء والحد من تداول الأدوية المهربة أو المغشوشة.

منظومة التتبع الدوائي

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيتم تدريجيًا، وقد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى يكتمل بصورة شاملة.

وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة اليوم الخميس، أن المنظومة الجديدة سوف تحدث نقلة نوعية في تنظيم حركة تداول الدواء داخل السوق المصري، وتساهم في ضمان وصول الأدوية الآمنة والسليمة إلى المرضى.

وأكد أن منظومة التتبع تمثل ركيزة أساسية للرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي وتحقيق الشفافية.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بنسبة 91% على التصنيع المحلي لتغطية احتياجاتها الدوائية، مؤكدا نجاح الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية.

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

