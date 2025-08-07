الخميس 07 أغسطس 2025
هيئة الدواء: تسجيل إلكتروني موحد للأدوية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب

أكدت الدكتورة هبة الله إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة نجحت في تطبيق مشروع منظومة التسجيل الموحدة الإلكترونية e-CTD مشيرة الي أنه  خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستوى النضج الرقابي الرابع، وفقا لمتطلبات المنظمات الدولية.

نقلة نوعية في إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية

وأشارت في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدواء اليوم بمقر الهيئة أن المنظومة الجديدة سوف تحدث نقلة نوعية في إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية، من خلال الإسراع في مراجعة الملفات، وأرشفتها إلكترونيا.

وأكدت  أن تنفيذ المنظومة سيتم على مراحل، تبدأ حاليًا بمرحلة التدريب العملي للكوادر المختصة، تليها مرحلة تطبيق اختياري لمدة 12 شهرا، ثم مرحلة التطبيق الإلزامي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تسريع عملية تسجيل المستحضرات الجديدة وطرحها في السوق في وقت أقصر.

وأوضحت  أن مشروع e-CTD يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية نتيجة الاستغناء عن الملفات الورقية، وتعزيز الثقة الدولية في المنظومة التنظيمية المصرية، ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع صناعة الدواء، ويعزز تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

هيئة الدواء: خطة طموحة لتوطين صناعة أدوية الأورام والهرمونات

كان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

 

