هيئة الدواء: خطة طموحة لتوطين صناعة أدوية الأورام والهرمونات

أكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية وجود خطة طموحة لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية.

وأشار في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس إلى أن هذه الأدوية تشمل أدوية علاج الأورام، والهرمونات والمنتجات البيولوجية، باعتبارها من أولويات الأمن القومي الصحي.

عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدواء

وأوضح أن هذه الأدوية الحيوية تمثل عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدواء.

وأكد التزام الهيئة الكامل بدعم الصناعة المحلية، من خلال تحديث التشريعات والإجراءات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.

وكان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية.

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

