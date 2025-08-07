هيئة الدواء تكشف عدد الصيدليات المرخصة على مستوى الجمهورية

كشفت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية أن عدد الصيدليات المرخصة في مصر يبلغ 71 ألفا و796 صيدلية.

وأشارت في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدواء المصرية، إلى أن عدد الصيدليات المسجلة رسميا في مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بلغ 50 ألفا و662 صيدلية بنسبة مشاركة تجاوزت 94%.

وأكدت أنه تم حتى الآن سحب نحو 12 مليونا و658 ألف وحدة دوائية في المرحلة الأولى من المبادرة، ومن المقرر الانتهاء من سحب جميع العبوات بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

ويتضمن مؤتمر هيئة الدواء المنعقد حاليا، الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية وأحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

