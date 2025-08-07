رئيس هيئة الدواء: لا نية لزيادة الأسعار في الوقت الحالي

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تنظر لكل مطالب شركات الدواء بزيادة أسعار الأدوية بموضوعية وشفافية.

وأشار في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، إلى أن هدف الهيئة هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن استدامة التصنيع المحلي وتوافر الدواء للمواطن دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأوضح أن تسعير الأدوية في مصر يتم وفق آلية جبرية ومنظمة، مثل كل دول العالم، مؤكدا أن اللجنة العليا للتسعير تجتمع بشكل دوري لمراجعة الطلبات ومتابعة المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن سعر صرف الدولار هو العامل الرئيسي في تحريك أسعار الأدوية، مؤكدا أنه لا نية لزيادة الأسعار في الوقت الحالي مع استقرار الوضع الاقتصادي.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، سيتم إعادة تسعير الأدوية وخفض أسعارها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، وأكد أن الهيئة تلتزم بسياسات مرنة تستند إلى متغيرات السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.