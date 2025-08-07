هيئة الدواء: سحب 20.3 مليون عبوة منتهية الصلاحية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها الهيئة لتأمين تداول الدواء وضمان سلامته، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من كل الصيدليات.

وقالت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم دعا إليه الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن المبادرة نجحت في سحب نحو 20 مليونا و321 ألف عبوة من خلال أكثر من 50 ألف صيدلية شاركت رسميا، من إجمالي نحو 72 ألف صيدلية مرخصة، بنسبة مشاركة تخطت 94%، ما يعكس وعيا كبيرا من العاملين بالقطاع الصيدلي.

سحب المستحضرات منتهية الصلاحية الموجودة لدى شركات التوزيع

وأضافت أن المرحلة الحالية تستهدف سحب المستحضرات منتهية الصلاحية الموجودة لدى شركات التوزيع، بالتنسيق مع الشركات المنتجة، حيث تم حتى الآن سحب أكثر من 12.6 مليون وحدة، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل بنهاية أكتوبر المقبل.

وشددت على أن الهيئة تتبنى خطة متكاملة لتطهير السوق من الأدوية غير الصالحة، ومنع إعادة تدويرها أو تسريبها بطرق غير مشروعة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة لضمان الالتزام الكامل بمعايير تداول الدواء.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية.

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.