هيئة الدواء: لا تصدير لأدوية يحتاج إليها المواطن تحت أي ظرف

أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء، أن تصدير المستحضرات الدوائية يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة، بعد مراجعة موقف المخزون المحلي والتأكد من عدم احتياج السوق له.

وقال في كلمته بمؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم إن الدواء الذي يحتاجه المواطن لن يتم تصديره تحت أي ظرف.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية لا يقل عن 6 أشهر.

وأكد الاستعداد المبكر للمواسم، مثل توفير أدوية البرد قبل الشتاء، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنتجة وشركات التوزيع.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

