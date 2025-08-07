سي إن إن: ترامب يوجه فريقه بتنظيم لقاءات مع بوتين وزيلينسكي "في أقرب وقت"

نقلت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من فريقه تنظيم لقاءاته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني

فولوديمير زيلينسكي "في أقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أنه عادة ما يأخذ تحضير لقاءات ترامب المهمة مع الزعماء العالميين قسطا من الوقت، لكن في هذه الحالة طلب الرئيس الأمريكي من فريقه "العمل بسرعة".

ووفقا لمصادر القناة، باشر مساعدو الرئيس الأمريكي "على الفور التخطيط لعقد الاجتماعات المذكورة".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر، أن ترامب يتوقع عقد اجتماع شخصي مع نظيره الروسي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، واجتماع ثلاثي مع زيلينسكي بعد ذلك بوقت قصير.

ومساء أمس الأربعاء، قال ترامب إن هناك احتمالا كبيرا لعقد لقاء قريب يجمعه بالرئيس الروسي، في إطار المساعي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أضاف ترامب: "هناك فرصة جيدة جدا لأن نجتمع قريبا. لم نحدد بعد مكان اللقاء، لكن المحادثة الأخيرة مع الرئيس بوتين كانت إيجابية جدا".



