الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميامي يفوز على بوماس ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات، شاهد ماذا فعل ميسي وزوجته بالمدرجات

ميسي وزوجته، فيتو
ميسي وزوجته، فيتو

في غياب ميسي، قاد النجم الأوروجوياني لويس سواريز إنتر ميامي الأمريكي إلى فوزٍ ثمين بنتيجة 3-1 على ضيفه المكسيكي بوماس أونام، في المباراة التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس من بطولة كأس الدوريات.

وتألق سواريز وسجل هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدفين بتمريرتين حاسمتين لكل من رودريجو دي باول وتاديو آليندي ليقود فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات.

 

ولم يكن قائد الفريق ليونيل ميسي بعيدًا عن الحدث بل تابع اللقاء من المدرجات بجانب زوجته وأبنائه، حيث احتفل بالأهداف الثلاثة إلى جانب زملائه، بعد أن غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيكساكا يوم الأحد الماضي.
 

وأنهى إنتر ميامي المرحلة الأولى من بطولة كأس الدوريات برصيد ثماني نقاط، بعد أن حقق انتصارين في الوقت الأصلي على كل من أطلس وبوماس، وتعادل مع نيكساكا قبل أن يحصد نقطة إضافية بفوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبحسب النظام الجديد للبطولة، تُمنح الفرق نقاطًا في دور المجموعات لتحديد ترتيبها في جدول خاص بكل دوري، حيث يتأهل إلى الأدوار الإقصائية أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل من الدوري المكسيكي والدوري الأمريكي (MLS).
 

وكان فريق المدرب خافيير ماسكيرانو يدرك أن الفوز في المباراة الأخيرة ضروري لضمان بطاقة العبور إلى ربع النهائي، وفي ظل غياب نجم الفريق ليونيل ميسي، ارتقى لويس سواريز للمسؤولية وتألق بهدف من ركلة جزاء وصناعة مميزة لهدف تاديو آليندي، مؤكدًا قدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة.

وبخسارته أمام إنتر ميامي، ودّع فريق بوماس المكسيكي منافسات بطولة كأس الدوريات من دور المجموعات.
 

وكان إنتر ميامي تُوّج بالنسخة الأولى من البطولة عام 2023، قبل أن يودّع نسخة 2024 من الدور ثمن النهائي على يد فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

ومن المقرر أن يستأنف إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي بمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي أورلاندو سيتي، الإثنين المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي لويس سواريز إنتر ميامي الأمريكي

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

إنتر ميامي يفوز على بوماس ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات، شاهد ماذا فعل ميسي وزوجته بالمدرجات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تنسيق المرحلة الثانية 2025، إقبال ملحوظ على الحاسبات والطب البيطري والعلوم

رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى مصر في أول زيارة رسمية إلى خارج البلاد

أسعار المانجو اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض كبير في السكري والعويس

انخفاض مؤقت، درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads