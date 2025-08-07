إنتر ميامي يفوز على بوماس ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات، شاهد ماذا فعل ميسي وزوجته بالمدرجات

في غياب ميسي، قاد النجم الأوروجوياني لويس سواريز إنتر ميامي الأمريكي إلى فوزٍ ثمين بنتيجة 3-1 على ضيفه المكسيكي بوماس أونام، في المباراة التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس من بطولة كأس الدوريات.

وتألق سواريز وسجل هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدفين بتمريرتين حاسمتين لكل من رودريجو دي باول وتاديو آليندي ليقود فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات.

🚨🚨🚨 هدف إنتر ميامي الثالث بكامل الإعادات على نادي بوماس المكسيكي عن طريق الأرجنتيني تاديو أليندي بعد صناعة من الأسطورة لويس سواريز 🤩💗🖤 !@InterMiamiAr@LiveMiamiAr pic.twitter.com/hh86dMD2pP — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) August 7, 2025

ولم يكن قائد الفريق ليونيل ميسي بعيدًا عن الحدث بل تابع اللقاء من المدرجات بجانب زوجته وأبنائه، حيث احتفل بالأهداف الثلاثة إلى جانب زملائه، بعد أن غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيكساكا يوم الأحد الماضي.



وأنهى إنتر ميامي المرحلة الأولى من بطولة كأس الدوريات برصيد ثماني نقاط، بعد أن حقق انتصارين في الوقت الأصلي على كل من أطلس وبوماس، وتعادل مع نيكساكا قبل أن يحصد نقطة إضافية بفوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبحسب النظام الجديد للبطولة، تُمنح الفرق نقاطًا في دور المجموعات لتحديد ترتيبها في جدول خاص بكل دوري، حيث يتأهل إلى الأدوار الإقصائية أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل من الدوري المكسيكي والدوري الأمريكي (MLS).



وكان فريق المدرب خافيير ماسكيرانو يدرك أن الفوز في المباراة الأخيرة ضروري لضمان بطاقة العبور إلى ربع النهائي، وفي ظل غياب نجم الفريق ليونيل ميسي، ارتقى لويس سواريز للمسؤولية وتألق بهدف من ركلة جزاء وصناعة مميزة لهدف تاديو آليندي، مؤكدًا قدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة.

Todos SOMOS Leo cuando Allende erra y erra goles....😅 pic.twitter.com/9579gsJgof — KING MESSI 10 (@messi10_rey) August 7, 2025

وبخسارته أمام إنتر ميامي، ودّع فريق بوماس المكسيكي منافسات بطولة كأس الدوريات من دور المجموعات.



وكان إنتر ميامي تُوّج بالنسخة الأولى من البطولة عام 2023، قبل أن يودّع نسخة 2024 من الدور ثمن النهائي على يد فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

ومن المقرر أن يستأنف إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي بمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي أورلاندو سيتي، الإثنين المقبل.

