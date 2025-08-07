قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الإنتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وياسر إبراهيم و العش وأحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وياسين مرعي وأحمد عابدين ومحمد شكري.

خط الوسط: ديانج ومروان عطية وكوكا وأحمد رضا وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: تريزيجيه وحسين الشحات و زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وجراديشار وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله.

صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

وعزَّز الأهلي صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وهم: محمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان والحارس محمد سيحا ومحمد شريف وياسين مرعي وأحمد سيد زيزو ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام، بجانب شراء عقد العش بشكل نهائي من فريق زد.

قائمة الراحلين عن الأهلي

ورحل عن الأهلي كل من: رامي ربيعة ووسام أبو علي وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وعمر الساعي ويوسف سيد عبد الحفيظ.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، واستمرت حتى نهاية منتصف ليل أمس الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

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