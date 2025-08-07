البلوجر "أم خالد" تنفي خبر القبض عليها ومتابعوها: طب اطلعي اعملي بطاطس عشان نصدق

خرجت البلوجر الشهيرة “أم خالد” لتنفي أخبار القبض عليها خلال الساعات الماضية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك متابعيها لهذا النفي.

وقالت البلوجر “أم خالد” على “فيس بوك”: "ردًّا على الإشاعات الموجودة في الوقت الحالي أنا وسط ولادي وبخير".

ورد عليها متابع لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "طيب حمري بطاطس يا أم خالد كدا".

وتابع آخر: "اطلعي اعملي بطاطس محمرة عشان نصدق".

واستطردت متابعة: "طيب شاكر لما طلع قال كده بعدها اتقبض عليه ربنا يسترها".

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد البلوجر أم خالد، واتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر، أنه تم القبض على البلوجر أم خالد، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

و لم تُصدر الجهات الرسمية أي بيان حتى هذه اللحظة، يؤكد أو ينفي تلك الأخبار.

و"أم خالد" تعد أبرز صانعات المحتوى على منصة “تيك توك” ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بمتابعة واسعة تجاوزت 4 ملايين متابع، واشتهرت بفيديوهاتها العفوية وتحديدًا مع نجلها الطفل «خالد».

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