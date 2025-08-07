اليوم، تشييع جثمان الفنانة ديالا الوادي في دمشق وهذا موعد العزاء

أعلنت أسرة الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار الراحل صلحي الوادي، تشييع جثمانها اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بعد رحيلها عن عالمنا فجر الإثنين 4 أغسطس، إثر جريمة قتل مروعة داخل منزلها الكائن في حي المالكي الدمشقي أثارت الرأي العام في سوريا وفجعت الوسط الفني والثقافي.

موعد تشييع جثمان الفنانة ديالا الوادي

وأشارت الأسرة إلى أن تشييع جثمان الراحلة ديالة الوادي عقب صلاة الظهر في جامع بلال الحبشي، قبل أن تُوارى الثرى في مقبرة نجها بدمشق، وذلك يوم الخميس 7 أغسطس.

وأوضحت أن عزاء الفنانة الراحلة للرجال والنساء سيكون يومي السبت والأحد 9 و10 أغسطس في صالة نقابة الأطباء الكائنة في حي أبو رمانة مقابل حديقة المدفع، من الساعة 4:00 حتى 8:00 مساءً بتوقيت سوريا، على أن يُقام عزاء موحّد للرجال والنساء يوم الأحد 10 أغسطس من الساعة 6:00 حتى 8:00 مساءً في الصالة ذاتها.

تفاصيل الجريمة: خنق وسرقة في حي المالكي

وقتلت الفنانة ديالا الوادي ليل الأحد الاثنين، بعد أن قام الجاني بتعقّبها حتى مدخل منزلها، ثم اقتحمه وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي ويلوذ بالفرار.

القبض على الجناة خلال أقل من 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على المتورطين بالجريمة خلال أقل من 24 ساعة، بعد مباشرة فرع المباحث الجنائية التحقيقات وجمع الأدلة من موقع الجريمة، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة، مما سهل التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم.

تورّط عاملة تنظيف وزوجها

ومن جانبه كشف العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي بدمشق، أن الضحية كانت قد استعانت مؤخرًا بخدمات عاملة تنظيف، تبيّن أنها نسّقت مع زوجها لارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

وأضاف أن الجاني دخل إلى منزل الضحية وخنقها حتى الموت، وأنه تم توقيف العاملة في منطقة جرمانا، حيث عُثر في منزلها على جزء من المسروقات، فيما تم القبض على زوجها الذي اعترف مباشرة بارتكاب جريمة القتل.

من جانبه، صرّح المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أن الجاني هو زوج عاملة التنظيف، وقد أُحيل مع زوجته إلى فرع البحث الجنائي، حيث مثّل الزوج الجريمة ميدانيًا، مؤكدًا أقواله واعترافاته.

من هي ديالة صلحي الوادي؟

الراحلة ديالة الوادي فنانة سورية وممثلة مسرحية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة 1986، واشتهرت بأعمالها على خشبة المسرح القومي في الثمانينيات والتسعينيات.

كما عُرفت بثقافتها الواسعة ومشاركتها في الحراك الثقافي السوري، وكانت حاضرة في الوسطين الفني والأدبي رغم ابتعادها عن الأضواء في السنوات الأخيرة.

