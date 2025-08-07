بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا تمنت فيه الشفاء العاجل للفنان محمد منير.

وقالت الشركة المتحدة في بيانها: تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير محمد منير، رمز الغناء المصري والعربي، وصاحب البصمة الاستثنائية في وجدان ملايين المحبين داخل مصر وخارجها.

منير سيظل في قلوب جمهوره

وأضاف البيان: تؤكد الشركة أن الفنان الكبير محمد منير، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه الفريد وصوته الذي عبر الحدود والأجيال، سيظل دائمًا في قلوب جمهوره، وأننا على ثقة بأنه سيتجاوز هذه الوعكة الصحية ليعود كما عهدناه، متألقًا على المسارح، ومضيئًا للحفلات الكبرى التي طالما جمعت حوله محبيه في كل مكان.

واختتم البيان: خالص الدعاء لـ”الكينج” بالشفاء العاجل، ليعود قريبًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل رحلته الفنية التي تمثل أحد أعمدة القوة الناعمة لمصر والعالم العربي.

وتعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث يرقد حاليًّا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.



وأصدر محمد منير بيانًا رسميًّا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليًّا استكمال علاجه”.

كما خرج الكينج محمد منير خرج بتصريحات جديدة ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب إعلان تأجيل حفله بمهرجان العلمين لمروره بوعكة صحية مفاجئة.

الحالة الصحية للكينج

وقال منير: أطمئن كل الجمهور والمحبين اني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليًّا في مرحلة استكمال العلاج ولهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل.



وتابع: وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد للحفلات.

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