الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي بزفتى والسنطة تحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي، تفاصيل صادمة ومؤلمة وراء الجريمة التي هزت الشارع في مركز زفتى بمحافظة الغربية والتي راح ضحيتها أفراد أسرة كاملة.

وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث زفتى أن الزوج كان يعاني من اضطرابات نفسية شديدة في الفترة الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ونقله العدوى إلى زوجته عن غير قصد، وهو ما تسبب في تدهور حالته النفسية بشكل حاد ودخوله في نوبات من الانهيار العقلي انتهت بإقدامه على ارتكاب الجريمة البشعة.

ووفقًا للمصادر الأمنية فإن الزوجة تم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حيث ترقد حاليًّا تحت الملاحظة الدقيقة داخل قسم العناية المركزة.

وشهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية جريمة بشعة بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر يعمل ميكانيكيًّا على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل منزلهما ثم ألقى بنفسه وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز 8 أشهر من الطابق الخامس ليسقطا جثتين هامدتين في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب وطفلته من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة كفر عنان بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة زفتى إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية قيام الزوج بطعن زوجته عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض إثر مشادة كلامية بينهما ثم ألقى بنفسه وبرفقته طفلته الرضيعة من شرفة الشقة في مشهد مأساوي أصاب الجيران بحالة من الصدمة.

من جانبها باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الضحيتين كما طلبت تحريات موسعة من أجهزة الأمن حول ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.

وتواصل فرق البحث جهودها لكشف كافة تفاصيل القضية.

