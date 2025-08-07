الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق وزارة العمل اليوم الخميس باب التقديم على وظائف وفرتها الوزارة في الأردن وذلك للعمل في 3 شركات أردنية.

 

وكان قد أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد عن توفير 7 فرص عمل جديدة للشباب المصري في 3 شركات أردنية، تشمل مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المكتبي والمطابخ، وذلك برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًّا.

 

وتضمنت الفرص المتاحة ما يلي: 3 عمال صناعة أجبان الزور بيلا والمطبوخة، براتب 290 - 295 دينارًا أردنيًّا، و3 عمال صناعة صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، براتب 290 - 350 دينارًا أردنيًّا، وعدد 1 نجار أثاث، بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الأثاث الخشبي والأبواب والمطابخ، براتب من 290 إلى 300 دينار أردني.

 

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص تأتي استكمالًا للاتفاق المبرم بين وزيري العمل في مصر والأردن لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، والحد من ظاهرة السمسرة.

كما أكدت الوزارة أن الفرص تتضمن امتيازات اجتماعية وصحية، ودعت الشباب الراغب في التقديم إلى التسجيل من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقدام العمالة المصرية الصناعات الغذائية العمالة المصرية المنتجات الاسمنتية صناعات الغذائية وزارة العمل وظائف في الأردن وزير العمل محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل تكشف عن التحديات التي يواجهها عمال "الديلفري"

وزارة العمل تصدر كتيبات لتوعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

وفاة رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية (صور)

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

أسعار المانجو اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض كبير في السكري والعويس

بعد مفاجأة صلاح، ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

تامر فرج عن زوجاته الخمس: انتهاء صلاحية وزوجته السادسة ترد (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads