رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى مصر في أول زيارة رسمية إلى خارج البلاد

توجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان، وزراء الزراعة والري، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

ويرافق رئيس الوزراء السوداني في الزيارة وزير الثقافة والإعلام والسياحة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

