أخبار مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، القبض على دنجوان التيك توك، انخفاض جديد في درجات الحرارة، اعترافات سوزي الأردنية
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، الرابط الرسمي
أغلق موقع تنسيق الجامعات باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات تمهيدا لإعلان النتيجة.
اليوم، أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة
تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.
القبض على التيك توكر شاكر بكافيه في القاهرة الجديدة
تصدر اسم التيك توكر شاكر خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب انتشار أنباء عن القبض عليه
اليوم بدء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر، رابط التسجيل
تبدأ اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس الجاري اختبارات القدرات بـجامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم برعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.
أبدعت بأدوار الإغراء وأشهر أعمالها الصعود إلى الهاوية، محطات في حياة مديحة كامل
مديحة كامل، فنانة متميزة تجمع بين البراءة والإثارة، بدأت كعارضة أزياء وفشلت لتتجه إلى الفن في عهد نجمات الزمن الجميل، حصلت على كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية في دور رابعة العدوية وهي في المرحلة الإعدادية، أبدعت في أدوار الإغراء وحصلت على لقب أميرة السينما.
الموز وصل 70 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور
سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.
لتحقيق أرباح مالية، اعترافات البلوجر سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة
أدلت البلوجر سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس
تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.
الجيش الأوكراني: انفجارات تهز كييف ومدن أخرى (فيديو)
أعلن الجيش الأوكراني، فجر اليوم الأحد، أن العاصمة كييف تتعرض لهجمات صاروخية من جانب روسيا، بالتزامن مع هجمات على عدد من المدن الأخرى في أوكرانيا.
زلزال بقوة 3 درجات يضرب نيويورك
وقع زلزال بقوة 3.0 درجات في نيويورك. أفاد بذلك المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).
«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ اليوم صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين في جميع المحافظات
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري في جميع المحافظات عن شهر أغسطس اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس 2025م.
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟
حدد قانون العمل الجديد شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا، وفقا لتصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
عضو بالكونجرس: واشنطن تخون الشعب الأمريكي بدعمها للحروب الخارجية
اتهمت عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلورجرين، إدارة واشنطن بـ"خيانة" مصالح الشعب الأمريكي عبر تمويلها ودعمها المتواصل للصراع في أوكرانيا.
نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته، اليوم
تنظر اليوم الأحد محكمة الأسرة بالنزهة الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أو اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود.
أبرزها المغرب وأنجولا بأمم أفريقيا للمحليين، مواعيد مباريات اليوم الأحد
يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم وأبرزها مباريات أمم أفريقيا للمحليين.
ضوابط القروض والتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
نظم قانون مجلس الشيوخ عددًا من الضوابط التي تحكم حصول أعضاء المجلس على القروض أو التسهيلات الائتمانية خلال مدة عضويتهم، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتجنب تضارب المصالح.
انخفاض مستمر في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأحد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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