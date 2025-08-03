أخبار مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، القبض على دنجوان التيك توك، انخفاض جديد في درجات الحرارة، اعترافات سوزي الأردنية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أغلق موقع تنسيق الجامعات باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات تمهيدا لإعلان النتيجة.

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.

تصدر اسم التيك توكر شاكر خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب انتشار أنباء عن القبض عليه

تبدأ اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس الجاري اختبارات القدرات بـجامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم برعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

مديحة كامل، فنانة متميزة تجمع بين البراءة والإثارة، بدأت كعارضة أزياء وفشلت لتتجه إلى الفن في عهد نجمات الزمن الجميل، حصلت على كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية في دور رابعة العدوية وهي في المرحلة الإعدادية، أبدعت في أدوار الإغراء وحصلت على لقب أميرة السينما.

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أدلت البلوجر سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.

أعلن الجيش الأوكراني، فجر اليوم الأحد، أن العاصمة كييف تتعرض لهجمات صاروخية من جانب روسيا، بالتزامن مع هجمات على عدد من المدن الأخرى في أوكرانيا.

وقع زلزال بقوة 3.0 درجات في نيويورك. أفاد بذلك المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري في جميع المحافظات عن شهر أغسطس اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس 2025م.

حدد قانون العمل الجديد شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا، وفقا لتصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.

اتهمت عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلورجرين، إدارة واشنطن بـ"خيانة" مصالح الشعب الأمريكي عبر تمويلها ودعمها المتواصل للصراع في أوكرانيا.

تنظر اليوم الأحد محكمة الأسرة بالنزهة الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أو اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود.

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم وأبرزها مباريات أمم أفريقيا للمحليين.

نظم قانون مجلس الشيوخ عددًا من الضوابط التي تحكم حصول أعضاء المجلس على القروض أو التسهيلات الائتمانية خلال مدة عضويتهم، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتجنب تضارب المصالح.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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