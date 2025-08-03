القبض على التيك توكر شاكر بكافيه في القاهرة الجديدة

تصدر اسم التيك توكر شاكر خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا عقب انتشار أنباء عن القبض عليه.

وكشفت مصادر مطلع، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على التيك توكر صاحب حساب شاكر على إحدى الكافيهات بالقاهرة الجديدة.

وذلك عقب قيام التيك توكر شاكر بعمل بث مباشر مساء أمس السبت ينفي فيه خبر القبض عليه الذي تداولته بعض المنصات الإخبارية، وتوعد بمقاضاة من قام بنشر الخبر.



والمقرر أن يتم التحقيق معه اليوم الأحد بالنيابة العامة بمحكمة القاهرة الجديدة في عدد من التهم وأهمها بث فيديوهات تثير البلبلة داخل المجتمع وغير هادفة.

من هو التيك توكر شاكر؟



اسمه الحقيقي محمد شاكر وكان ضابط شرطة برتبة “رائد”، تحول إلى تيك توكر واستطاع أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال تطبيق “تيك توك” كما وقعت في حبه الكثير من الفتيات وأطلق عليه دنجوان “التيك توك”.



وبدأت حكايته عندما التحق بكلية الهندسة ثم تركها وحول إلى كلية الشرطة وكان حريصا على مساندة أصدقائه في حفلات زفافهم وفي وقت ما انتشر مقطع فيديو وهو يرقص في أحد أفراح أصدقائه كان سببا من أسباب شهرته.



وكان تطبيق التيك توك نقطة تحول في حياة التيك توكر شاكر، حيث إنه استطاع من خلاله أن يصبح ثريا ثراءً فاشحا ووصل الأمر أنه يتربح من التطبيق ملايين في ساعات معدودة بجانب الهدايا التي يتلقاها باهظة الثمن.

وأصبح معروفا على السوشيال ميديا بـ “شاكر محظور دلوقتي” ومؤخرا انتشرت أنباء كثيرة عبر التيك توك تفيد بأن شاكر تربع 15 مليون جنيه في ربع ساعة من خلال لايف واحد.

كما ظهر محمد شاكر أيضا في جولات عبر تيك توك مع عدد من النجوم ومن أبرزهم حمو بيكا ومني فاروق وغيرهم، ويحرص من وقت للآخر أن يشارك جمهوره بصورة من الدول التي يسافر إليها وسيارته باهظة الثمن التي يظهر بها من وقت لآخر.



ليصبح من أشهر صناع المحتوى على تطبيق تيك توك, ويحصل شاكر علي راتب مليون جنيه يوميا علي البث الواحد بإجمالي 30 مليون جنيه في الشهر.

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