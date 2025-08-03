زلزال بقوة 3 درجات يضرب نيويورك

وقع زلزال بقوة 3.0 درجات في نيويورك. أفاد بذلك المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع على بُعد 18 كيلومترًا شمال غرب مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، وعلى بُعد 13 كيلومترًا شمال غرب مانهاتن، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق، سُجِّل زلزال بقوة 5.7 درجة في المكسيك. كما سُجِّل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.