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اليوم بدء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر، رابط التسجيل

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
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تبدأ اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس الجاري اختبارات القدرات بـجامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم برعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

 بدء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بداية من اليوم الأحد تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبر بوابة خدمات جامعة الأزهر الإلكترونية منذ فتح باب التسجيل الإثنين الماضي، ووجه الطلاب إلى ضرورة متابعة صفحات الكليات التي قاموا بالتسجيل فيها أولًا بأول.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تشمل كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة -  شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأكد بكري أن الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات لن يتمكن من الالتحاق بالكلية، مضيفًا أنه ما زال باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات متاحًا أمام الراغبين من خلال هذا الرابط 

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