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«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ اليوم صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين في جميع المحافظات

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو
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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري في جميع المحافظات عن شهر أغسطس اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس 2025م.

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ  صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين في جميع المحافظات

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن الشهر الجاري، متوافرة في كل مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من صباح الأحد.

إعانات شهرية للأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجا

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) أحد البرامج التنموية للبيت، الذي يقدم إعانات شهرية للأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجا، التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها والتي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء وعلاج.

ويحرص «بيت الزكاة والصدقات» على صرف الإعانة الشهرية لمستحقيها في موعدها المحدد أول كل شهر؛ حتى يتمكن هؤلاء المستحقون من الوفاء ببعض احتياجاتهم، كما يحرص البيت على صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، الواردة في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

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