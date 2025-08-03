لتحقيق أرباح مالية، اعترافات البلوجر سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

أدلت البلوجر سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات البلوجر سوزي الأردنية بنشر فيديوهات خادشة

وبمواجهتها بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظًا خادشة وخروجًا على الآداب العامة، اعترفت المتهم، أنها قامت ببث فيديوهات على موقع التواصل “التيك توك” بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

وتحفظ رجال المباحث على هاتفها المحمول وعدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تصوير المحتوى، تمهيدًا لعرضها على الجهات الفنية المختصة لفحصها.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل القبض على سوزي الأردنية “صانعة محتوى” لنشرها فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل

وجاء في بيان أمني؛ أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى المُخالف للقيم والآداب العامة، تلقت الأجهزة الأمنية عددًا من البلاغات ضد إحدى صانعات المحتوى لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة وخروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المواقع.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة المُقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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