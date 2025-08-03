أبدعت بأدوار الإغراء وأشهر أعمالها الصعود إلى الهاوية، محطات في حياة مديحة كامل

مديحة كامل، فنانة متميزة تجمع بين البراءة والإثارة، بدأت كعارضة أزياء وفشلت لتتجه إلى الفن في عهد نجمات الزمن الجميل، حصلت على كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية في دور رابعة العدوية وهي في المرحلة الإعدادية، أبدعت في أدوار الإغراء وحصلت على لقب أميرة السينما، قدمت أدوارا في السينما هي علامة في تاريخ السينما، أشهر أفلامها الصعود إلى الهاوية ورحلت عام 1997 عن 47 عاما.



ولدت الفنانة مديحة كامل فى مثل هذا اليوم 3 أغسطس عام 1946 بالإسكندرية، درست بمدرسة الشاطبى، انتقلت إلى القاهرة، وتخرجت فى كلية الآداب جامعة عين شمس، بدأت مشوارها كعارضة أزياء، عشقت التمثيل وهي طالبة بالمدرسة، وبدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، وتدرجت في الأدوار الثانوية وتألقت في ظل وجود نجمات الإغراء ممن تصدرن شباك التذاكر، فكانت المنافسة شرسة، قدمت أدوار بسيطة، وجاءتها الفرصة الاولى عندما حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقى من خلال فيلم "30 يوم في السجن ".

درب الهوى منع من العرض



قدمت مديحة كامل أدوارا مميزة في أكثر من 75 فيلما، منها خمسة أفلام ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، بدأتها مشوارها بفيلم 30 يوم فى السجن، جاء بعده أفلام مثل "درب الهوى " الذى منع من العرض بقرار من جهاز الرقابة بدعوى إساءته إلى سمعة مصر وهو من إخراج حسام الدين مصطفى، وقدمت فيلم "ملف في الآداب" مع المخرج عاطف الطيب، وبريق عينيك، أغنية على الممر، السكرية، زمان ياحب، الاختيار، فتاة شاذة، المراهقان، خدنى معاك، حب وكبرياء، المعركة الملعونة، الحب والفلوس، عائلات محترمة، أبناء الصمت، زائر الفجر، العفاريت مع عمرو دياب، البنات والمرسيدس، وغيرها.

مديحة كامل فى الصعود الى الهاوية



أما فيلم الصعود إلى الهاوية الذي قدمت فيه دور الجاسوسة التى تم اعدامها هبة سليم والذي رفضته معظم الفنانات وقتها، وكان الفيلم هو المحطة الفنية الأهم في حياة الفنانة الراحلة مديحة كامل، تناول عالم الجاسوسية في فترة الصراع المصرى الإسرائيلى خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية، من واقع ملفات المخابرات العامة المصرية.

مديحة كامل



اتجهت مديحة كامل إلى الدراما ومن أشهر أدوارها التليفزيونية مسلسل "البشاير" مع الفنان محمود عبد العزيز، ومن قبله قدمت الفيلم التليفزيونى الأفعى الذي حصلت فيه على جائزة أحسن ممثلة، ينابيع النهر، أيوب البحر.

وفي عام 1969 اتجهت مديحة كامل الى المسرح في دور هدى مدكور في "هاللو شلبي" مع الفنان سعيد صالح وبعدها مسرحية الغشاش.

اعتزال حتى الرحيل



اختارت مديحة كامل بإرادتها أن تعتزل وتتفرغ للعبادة بعد أن شاهدت رؤيا في منامها، تركت الفن في عز مجدها، فخلعت تاج الشهرة أثناء تمثيل فيلمها الأخير "بوابة إبليس" الذى كان آخر محطاتها مع الفن، وتم الاستعانة بدوبليرة لاستكمال تصوير الفيلم، ووهبت نفسها لله وارتدت الحجاب وافتتحت مصنعا للتريكو بالإسكندرية واعتزلت الحياة الفنية.



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