الدفاع الروسية تعلن إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أو اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه خلال الفترة من الساعة 20:00 حتي 23:25 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط أو اعتراض 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغوورد و8 طائرات فوق مقاطعة فورونيج و3 فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة بريانسك و9 طائرات فوق البحر الأسود.

وحذرت السلطات الروسية من خطر الهجوم بالطائرات المسيرة على مدينة سوتشي ومقاطعات ريازان وتامبوف وفورونيج وليبيتسك.

وفي وقت لاحق أعلن حاكم مقاطعة فورونيج إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وإصابة امرأة جراء سقوط حطام الطائرات.

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