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رياضة

أبرزها المغرب وأنجولا بأمم أفريقيا للمحليين، مواعيد مباريات اليوم الأحد

أمم أفريقيا للمحليين،
أمم أفريقيا للمحليين، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم وأبرزها مباريات أمم أفريقيا للمحليين.

 

مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

كينيا ضد  الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 6

المغرب ضد أنجولا – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 6

مدغشقر ضد موريتانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS 6

 

مواعيد مباريات اليوم الودية
 

توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 2 ظهرا

أياكس ضد موناكو – الساعة 3 عصرا

ليستر سيتي ضد فيورنتينا – الساعة 5 مساء

نابولي ضد بريست – الساعة 8 مساء

بورتو ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء

جيرونا ضد وولفرهامبتون – الساعة 9 مساء

بورنموث ضد وست هام – الساعة 9 مساء.

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