اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.

#عاجل: اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد أحد طواقمها وإصابة آخرين. pic.twitter.com/Tkd8FJH7tj — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) August 2, 2025

وأسفر القصف عن استشهاد أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة آخرين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد موظفيها استشهد وأصيب 3 آخرون عقب استهداف مقر الجمعية في مدينة خان يونس.

وأشارت في بيان لها إلى أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الأول في المبنى، وهو مبنى إداري يتبع الجمعية التي تدير مستشفى غرب خان يونس.



وفي سياق منفصل، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحي الياباني غرب خان يونس، بالتزامن مع تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه الأجزاء الغربية منها.



وتسبب القصف بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، وصلوا جميعا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه حي الأمل غرب خان يونس تحت غطاء عمليات قصف مكثفة من الطائرات المسيرة والمدفعية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة تسببت بسقوط شظايا على خيام تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.