الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

قصف الاحتلال مقر
قصف الاحتلال مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، فيتو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.

وأسفر القصف عن استشهاد أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة آخرين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد موظفيها استشهد وأصيب 3 آخرون عقب استهداف مقر الجمعية  في مدينة خان يونس.

 

وأشارت في بيان لها إلى أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الأول في المبنى، وهو مبنى إداري يتبع الجمعية التي تدير مستشفى غرب خان يونس.


وفي سياق منفصل، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحي الياباني غرب خان يونس، بالتزامن مع تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه الأجزاء الغربية منها.


وتسبب القصف بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، وصلوا جميعا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه حي الأمل غرب خان يونس تحت غطاء عمليات قصف مكثفة من الطائرات المسيرة والمدفعية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة تسببت بسقوط شظايا على خيام تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.
 

 

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جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس

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