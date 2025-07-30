أخبار الحوادث اليوم: المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة.. الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية.. وإخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد، والمستشار يوسف سعد أبوزيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي، وأحمد رفعت عامر وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات مختار مطر بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" مدرس بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على 10 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية.
حريق يلتهم مطعم أسماك في فيصل
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق التهم مطعم أسماك بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطوابق فى فيصل، دون وقوع أي إصابات.
الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم وبحوزة اثنين منهما أسلحة نارية بـ القليوبية والادعاء يكون أحد أطرافها ضابط شرطة.
هدير عبد الرازق تغادر قسم شرطة التجمع الأول
قال مصدر أمنى، إن البلوجر هدير عبد الرازق غادرت قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية.
قرارات جمهورية بترقية 1002 مساعد ومعاون بالنيابة العامة وتعيين قضاة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 4 أسماء على قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة، بإدراج 3 متهمين على قوائم الإرهاب فـى القـضية رقم ١٤٣٥٩ لسنة ٢٠١٦ جنايات البدرشـين والمقيـدة بـرقم ٩١١٥ لـسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة.
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب، بعد سنوات من المداولات القضائية ومتابعات متواصلة من أسرته ومحاميه.
وفاة المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
توفي المستشار محمد سليمان لملوم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك أثناء تواجده في قرية إسنا المطاعنة بمحافظة الأقصر.
إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام
بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط سائق نقل ألقى خرسانة جاهزة بالطريق العام في القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة نقل بإلقاء كمية من الخرسانة الجاهزة بالطريق العام خلال سيره بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، في مشهد أثار استياء المواطنين.
بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على زوجين أعلى الطريق الدائري بمفتاح حديدي
في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر تضرر سيدة من اعتداء سائق "ميكروباص" عليها وعلى زوجها باستخدام "مفتاح حديدي" أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بقرية الحريدية بسوهاج
شهدت قرية الحريدية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ونتج عنها إصابة 11 شخصا من طرفي المشاجرة وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام تلقى العلاج وتحت بتصرف النيابة العامة.
صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"
كشفت “أسماء. ح” صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة السابق إسلام جابر، تفاصيل دعوى جديدة ستقدمها بعد رفض الالتماس في قضية دعوى النسب.
عدم قبول الالتماس في قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر
قضت محكمة أكتوبر، برفض الالتماس في قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر، بعد إحالتها لدائرة أخرى.
٢ نوفمبر نظر طعن "أم شهد" شريكة "سفاح التجمع"
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من محامي المتهمة حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "أم شهد وسفاح التجمع".
القبض على عامل لارتكابه أفعالا خادشة للحياء بالبساتين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء وقوفه بشرفة الشقة التي يسكنها بـمنطقة البساتين.
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