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حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 4 أسماء على قوائم الإرهاب

محكمة
محكمة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة، بإدراج 3 متهمين على قوائم الإرهاب فـى القـضية رقم ١٤٣٥٩ لسنة ٢٠١٦ جنايات البدرشـين والمقيـدة بـرقم ٩١١٥ لـسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة.

إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين


وجاء القرار الصادر عن «الدائرة الثالثة إرهاب» بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، بإدراج المتهمين “-محمد إبراهيم حامد محمد، والحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود، ومحمد عمر محمود عبد اللطيف”، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهـابيين لمـدة خمـس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة إدراج المحكوم عليه «عادل إمام محمد إمام» على قائمة الإرهابيين، وإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 15 لسنة 2017 إدراج إرهابيين المنشور بالوقائع المصرية، وذلك بحسب الجريدة الرسمية في عددها اليوم.

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