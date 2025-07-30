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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم وبحوزة اثنين منهما أسلحة نارية بـ القليوبية والادعاء يكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

فيديو مشاجرة بأسلحة نارية بالقليوبية


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 يوليو الجارى نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة استعان على إثرها الطرف الأول بعدد من أقاربه للتشاجر مع الطرف الثانى حيث أطلقوا أعيرة نارية لإرهابهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال الأمن من تحديدهم والقبض عليهم وليس من بينهم ضابط شرطة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش - طبنجة "صوت"). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. 

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